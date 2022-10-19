"30 sene içinde iş birliği olarak büyük adımlar attık"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü dolayısıyla brifing düzenledi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen brifinge, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Eşrefcan Gulov, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava ile bazı milletvekilleri katıldı.

Bu yıl Kazakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu kaydeden Sapiyev, bunun her iki ülke için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Sapiyev, iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini göstermek için bir eylem planı yaptıklarını ve yıl sonuna kadar çeşitli konferans, toplantı ve ziyaretler düzenleyeceklerini anlattı.

Bu yıl Moğolistan'da İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu ve Bilge Kağan ile Kül Tigin'in babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın 7. yüzyıla ait yazıtının keşfedildiğini hatırlatan Sapiyev, "Bu, büyük bir başarıdır ve Türk dünyası için büyük bir hadisedir. Bu tarihi yazıtın keşfi Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası ve Türk dünyasının tarihi ve kültürel zenginliğine eklenen yeni bir yapıttır." diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİZİM İKİNCİ VATANIMIZDIR"



Sapiyev, 30 yıl önce Kazakistan'ın Türkiye'deki ilk büyükelçiliğinin açıldığını ve 2002 yılında da yeni büyükelçilik binasının inşa edildiğini belirterek "Burası artık kendi evimiz oldu. Tabii ki kendi evimiz içinde evimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır. Bu, artık hiç tartışılmaz ve kuşkusuz ispatlanmıştır. Artık o bir delildir." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana karşılıklı ziyaretin sürdüğünü vurgulayan Sapiyev, Türkiye ile Kazakistan arasında 2009'da Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalandığını söyledi.

Sapiyev, karşılıklı ziyaretlerin tüm alanlardaki ilişkileri ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine dikkati çekerek 12-13 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ı ziyaret etmesinin önemine işaret etti.

Büyükelçi Sapiyev, "30 sene içinde biz iş birliği olarak büyük adımlar attık. Büyük sonuçlara vardık. Hala bu çalışmaları en iyi şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz ve göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye ziyareti sırasında "Genişletilmiş Stratejik Ortaklık" hakkında bir ortak bildiriye imza atıldığını da hatırlatan Sapiyev, "Böyle ortak bir çalışma, ortak bir gayret, ortak bir sonuç. Biz bununla hem gurur duyuyoruz hem de mutlu oluyoruz." dedi.

Sapiyev, Türkiye ile Kazakistan arasında çeşitli uluslararası örgütler çerçevesinde ikili ve çok taraflı ilişkileri ilerletmeye çalıştıklarını belirterek iki ülkenin uluslararası arenada ve Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde birbirini desteklediğini, uluslararası ve bölgesel konular üzerinde de hemfikir olduklarını dile getirdi.

"YENİ KAZAKİSTAN"



Bu yıl martta Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halka sesleniş konuşması yaptığını ve "Yeni Kazakistan" konseptini dile getirdiğini hatırlatan Sapiyev, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasının 'Yeni Kazakistan yenilenme ve modernizasyon yolu başlığı' taşımasının önemi büyüktür. Ülkemizin yenilenme ve modernizasyon dönemine girdiğini net bir şekilde ifade edebiliriz." diye konuştu.

Sapiyev, Tokayev'in "Yeni Kazakistan" konseptiyle ilgili 10 farklı girişim önerdiğini ve Kazakistan'ın ileriye dönük devlet siyasetinin nasıl şekilleneceğine dair eylem planına sahip olduğunu belirterek bu eylem planını aktardı.

Ülkesinin anayasa değişikliğine de değinen Sapiyev, anayasa taslağında yer alan bazı önemli maddeleri anlattı.

Sapiyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl Kazakistan'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (AİGK-CICA) katıldığını belirterek bu vesileyle de "Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi" toplantısının dördüncüsünün yapıldığını, ikili ve çok taraflı ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını hatırlattı.

Büyükelçi Sapiyev, bu yıl iki ülke arasında 20 anlaşmaya imza atıldığının da altını çizdi.