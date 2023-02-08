Kazakistan, Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil yardım desteği sağlayacak

Kazakistan, Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil yardım desteği sağlayacak

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil yardım tahsis edilmesi konusunda hükümete talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca Kazakistan'ın yetkili organları, Türk tarafı ile birlikte, doğal afet sonuçlarını ortadan kaldırmak için ek yardım sağlama konusunu değerlendiriyor." ifadesi kullanıldı.