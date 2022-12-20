Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'na desteğini sürdürecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, göreve atandıktan sonra ilk kez Kazakistan'da temaslarda bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede Tokayev, Ömüraliyev'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Tokayev, Kazakistan'ın Türk devletleri ile çok taraflı işbirliğini geliştirmekle ilgilendiğini ve TDT kurucularından biri olarak sekretarya çalışmasına azami desteği sürdüreceğini belirtti.

Bugün de Türk halklarının işbirliğini ve birliğini güçlendirmek için eşsiz bir platform olarak teşkilatın rolü ve öneminin önemli ölçüde arttığının altını çizen Tokayev, şu anda dünyada birçok devlet ve uluslararası kuruluşun teşkilat ile ticari, ekonomik, kültürel ve insani bağları genişletmek istediğine dikkati çekti.

Tokayev, TDT sekretaryasının en önemli görevinin, bu yıl ekim ayında Semerkant'taki zirvede kabul edilen öncelikler ile girişimleri etkin bir şekilde faaliyete geçirmek olduğunu bildirdi.