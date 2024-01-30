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30 Ocak 2024 Salı 14:51:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 14:51:00

Kazakistan ile "Kaplan Yolu-2024" ortak askeri tatbikatı düzenlenecek

Kaynak: AA

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Kazakistan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleriyle "Kaplan Yolu-2024" adı altında ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

Kazinform'da yer alan habere göre, bu yıl Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından bir dizi uluslararası askeri tatbikatların yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda Kazak ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında "Kaplan Yolu-2024" ortak askeri tatbikatının yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ortak "Birlestik-2024" tatbikatı düzenlenecek.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün "Yıkılmaz Kardeşlik" ortak tatbikatı da bu yıl sonbaharda Kazakistan'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Belarus ile de ikili ortak tatbikatlar gerçekleştirmeyi planlayan Kazakistan Silahlı Kuvvetleri, Hazar Denizi ülkelerinin (Kazakistan, Azerbaycan, İran ve Rusya) de ortak deniz tatbikatında yer alacak.

Etiketler : kazakistan türkiye tatbikat
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