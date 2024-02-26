Tokayev'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tokayev, görüşmede doğum gününü kutladığı Erdoğan'a, Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etti.