Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu
Kaynak: AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tokayev, görüşmede doğum gününü kutladığı Erdoğan'a, Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etti.
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