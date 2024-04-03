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Kazada yaralanan astsubay şehit oldu
03 Nisan 2024 Çarşamba 19:45:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 19:45:00

Kazada yaralanan astsubay şehit oldu

Kaynak: İHA

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Kayseri'de meydana gelen kazada yaralanan Mersin İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

21 Mart tarihinde Mersin'den Kayseri'nin Bünyan ilçesine mahkum getiren cezaevi aracı devrilmiş, kazada 11 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehit Çullu'nun Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Uğurlama törenine, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit yakınları, askeri personel katıldı.

Etiketler : şehit Nebi Çullu Jandarma Astsubay Kayseri kaza
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