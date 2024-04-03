Kazada yaralanan astsubay şehit oldu

Kazada yaralanan astsubay şehit oldu

21 Mart tarihinde Mersin'den Kayseri'nin Bünyan ilçesine mahkum getiren cezaevi aracı devrilmiş, kazada 11 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehit Çullu'nun Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Uğurlama törenine, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit yakınları, askeri personel katıldı.