Kaza değil dorse cinayeti

Türkiye'de son bir yılda meydana gelen kazalarda 25 kişi kamyon ve TIR dorselerinin altında can verdi. Uzmanlar, bu tür kazalarda can kayıplarının önlenebilmesi için TIR ve kamyonlarda darbe emici tampon bulunması gerektiğini belirtti.

YÜKSEKLİĞİ 55 SANTİMİ GEÇMEMELİ

Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "TIR'ların dorselerinin arkasında darbe sönümleyici olması gerekiyor. Bu yasal bir zorunluluk. Yaptığımız tespitlerde görüyoruz ki fenni muayenede tamponu takıp muayeneden sonra çıkarılıyor. Bu açıdan çok sıkı şekilde denetim gerekiyor. Kolay kolay çıkarılamayacak şekilde olması, yeni üretilen araçlarda ise bunun direkt fabrikada bu şekilde çıkması gerekiyor. Darbe emici tampon ile ilgili yönetmelikte üç ayrı nokta dikkati çekiyor. İlki tamponun uzunluğunun aracın iti dingil mesafesinden 10 santimetreden daha kısa olmaması gerekiyor. İkincisi tamponun yerden yüksekliğinin 55 santimetreden daha yukarıda olmaması isteniyor. Üçüncü nokta da dorsenin şasesine bağlanan darbe emici tamponun kasa uzantısı da dikkate alınarak şaseden 45 santimetre daha dışarıda olmasının altı çiziliyor" dedi.

DARBENİN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Trafik Kaza Uzmanı Emekli Trafik Polisi Amiri Salih Karaman: Yönetmeliğe göre, ağır vasıta kamyon TIR ve dorselerinde darbe emici ekipmanın bulundurulması zorunludur. Çelik alaşım ve demir olarak karşımıza çıkan darbe emici tamponlar TIR ve kamyonların çektiği dorselere takılıyor. Bu malzemenin dorsenin arkasında monte edilmesi sayesinde can kayıpları kısmen de olsa önlenebilir. Darbe emici tamponları emniyet kemeri gibi yaşam kurtaran bir donanım gibi düşünmek lazım. Denetlemelerin artırılması ve trafikten men gibi yaptırımlara ağırlık vermek gerekiyor" diye konuştu.

Araçların TIR dorselerine ve kamyon kasalarına arkadan çarpmasıyla birlikte meydana gelen trafik kazalarında, can kayıpları gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan kazalarda 25 kişi kamyon ve TIR dorselerinin altında can verdi. Son bir yıldaki dorse faciaları şöyle:

16 Ocak 2023: Kırıkkale'de Güneş Ünsal (42) idaresindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarparak ok gibi saplandı. Sürücü Ünsal hayatını kaybetti.

12 Ocak 2023: Bursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarparak altına giren otomobilin sürücüsü Mehmet Vehbi Yılmazer (39) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Yılmazer'in, İstanbul merkezli bir ilaç firmasının Bursa temsilcisi olduğu öğrenildi.

10 Ocak 2023: Kahramanmaraş'ta TIR dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü jandarma uzman çavuş Resul Karabut (22) yıllık izinden dönerken hayatını kaybetti.

25 Aralık 2022: Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda seyir halinde giden otomobil, acil dönüş noktasından dönmeye çalışan TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu olay yerinde hayatını kaybetti.

3 Aralık 2022: Samsun'da otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 20 aylık Uras A. bebek hayatını kaybetti, araç sürücüsü Betül A. (31) ile eşi Veysel A. (31) yaralandı.

1 Aralık 2022: Manisa'da, TIR dorsesine arkadan çarpan otomobilde sıkışan 48 yaşındaki Ferit Ö. ile kuzeni İzzet Ö. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.