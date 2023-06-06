Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda, yakalanan şüphelilerin midesinden metamfetamin kapsülleri çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen 2 yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı.

Bu sırada şüpheli hareketlerde bulunan ve mide bulantısı yaşayan şüpheliler, polis ekibi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada çekilen röntgende şüphelilerin midesinde yaklaşık 60 metamfetamin kapsülü olduğu belirlendi. Kapsüller, yapılan tıbbi müdahaleyle midelerinden çıkartıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ne yaparlarsa yapsınlar Kayseri emniyetinden kaçamayacaklar. İlimize uyuşturucu sokmak için denedikleri her yol emniyetimizin dikkati sayesinde başarısızlığa uğratılıyor. Bu sefer metamfetamin kapsüllerini midelerinde saklayarak ilimize sokmaya çalıştılar. Emniyetimizin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandılar. Gençlerimizi zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Tebrikler Kayseri Emniyet." paylaşımında bulundu.