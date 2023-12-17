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17 Aralık 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 11:45:00

Kayseri'deki terör saldırısının yıl dönümünde şehit olan 15 asker anıldı

Kaynak: AA

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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısının yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince olayın yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki Şehit Komandolar Durağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, hiçbir bölücü örgütün ve hain planın Türkiye'yi bölemeyeceğini söyledi.

Çiçek, "Bizler Müslüman Türk milletiyiz. Biz şehitlerimizin ölmediğine inanırız ve şu an 15 şehidimizin bizi gördüğünü biliyoruz. Binlerce yıldır bedel ödeye ödeye bu topraklara sahip olduk ve bedel ödemeye devam ediyoruz. Bayrağı ve vatanı için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl bölmeyi düşünüyorlar. Biz buraya yas tutmak için değil, meydan okumak için geliyoruz. Hangi hainliği yaparsanız yapın, bu milleti bölemeyeceksiniz." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz ise 15 şehidin acısını halen yaşadıklarını ifade etti.

Terör saldırısının dava sürecini yakından takip ettiklerini aktaran Yavuz, "Bu hainlerin girdikleri yerden leşlerinin de çıktığını göreceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.

Protokol üyeleri ve şehir dışından gelen aileler, şehitlerin isimlerinin yazdığı komandolar durağına karanfil bıraktı.

Öte yandan, Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar da Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek şehitleri andı.

Dernek üyeleri, Türk bayrağı açıp komando marşını okuyarak şehitlere dua etti.

Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker de yaralanmıştı.

Etiketler : kayseri terör saldırısı şehit anma töreni
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