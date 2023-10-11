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11 Ekim 2023 Çarşamba 07:35:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 07:35:00

Kayseri'de yangın paniği

Kaynak: AA

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Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için çalışıyor

Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çatı kısmında kısmi çökme meydana gelen fabrikada ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 10. Cadde üzerindeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin arasından yükselen dumanlarda gökyüzünü kapladı.

Etiketler : mobilya yangını fabrika yangını yangın ekipleri
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