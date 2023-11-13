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13 Kasım 2023 Pazartesi 18:29:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 18:29:00

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli tutuklu

Kaynak: AA

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Kayseri'de bir hafta içeresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 612 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, bir hassas terazi ele geçirilirken gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu gözaltı tutuklama kayseri
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