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10 Mart 2023 Cuma 07:32:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 07:32:00

Kayseri'de korkutan deprem!

Kaynak: AA

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Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir hasar olmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD internet sitesi

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