VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 07:37:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 07:37:00

Kayseri'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi. Kazada 38 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 38 kişi yaralandı.

Muş-Bursa seferini yapan B.D. yönetimindeki 34 KG 4949 plakalı yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 70. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Yaralılar Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı. Devrilen otobüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : kayseri otobüs kazası yaralılar
"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"

"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX