VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Gazze'nin kuzeyine acilen yardımlar ulaştırılmalı
ABD'li yatırım bankasından Türk lirası yorumu: "Reel değer kazanacak"
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Berlin'de yaşayan İsrailliler Gazze'deki savaşın durdurulması için gösteri yaptı
Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
Blinken İstanbul'da
05 Ocak 2024 Cuma 19:50:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 19:50:00

Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayseri'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında ihraç kamu personeli ile müteahhitlerin bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : FETÖ operasyonu Gözaltı Tutuklama
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX