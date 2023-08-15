Kayseri'de dev asayiş uygulaması
Kaynak: IHA
Kayseri'de 479 polis ile kentte asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suça ve suçluya geçit vermemek için uygulamalarını sürdürüyor. 2 gün içerisinde kentte 55 nokta ve bölgede 479 personelin katılımı ile uygulama yapıldı. Araç ve şahıslar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara da işlem yapıldı. Vatandaşların huzuru için uygulamaların devam edeceği belirtildi.
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