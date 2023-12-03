Kayseri'de "Can dostlarımız" operasyonu: 35 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de düzenlenen "Can dostlarımız" operasyonunda 35 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını açıkladı. Operasyonda 2 organizatör ve 35 kişinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, dövüştürülmek istenen 6 köpeğin kurtarıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz" notunu düştü.
Kayseri'de Yeşilhisar-Develi yolu üzerinde KÖPEK DÖVÜŞÜNE yönelik gerçekleştirilen "CAN DOSTLARIMIZ "Operasyonunda 2⃣ organizatör ve 3⃣5⃣ şahıs suçüstü yakalandı. Dövüştürülmek istenen 6⃣ köpek kurtarıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 3, 2023
Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet... pic.twitter.com/X3jn3FN1l2
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