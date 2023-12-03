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Kayseri'de "Can dostlarımız" operasyonu: 35 kişi yakalandı
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03 Aralık 2023 Pazar 17:16:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 17:16:00

Kayseri'de "Can dostlarımız" operasyonu: 35 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de düzenlenen "Can dostlarımız" operasyonunda 35 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını açıkladı. Operasyonda 2 organizatör ve 35 kişinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, dövüştürülmek istenen 6 köpeğin kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz" notunu düştü.

Etiketler : can dostlar operasyon yakalananlar BAKAN YERLİKAYA
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