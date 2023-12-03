Kayseri'de "Can dostlarımız" operasyonu: 35 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını açıkladı. Operasyonda 2 organizatör ve 35 kişinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, dövüştürülmek istenen 6 köpeğin kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz" notunu düştü.

Kayseri'de Yeşilhisar-Develi yolu üzerinde KÖPEK DÖVÜŞÜNE yönelik gerçekleştirilen "CAN DOSTLARIMIZ "Operasyonunda 2⃣ organizatör ve 3⃣5⃣ şahıs suçüstü yakalandı. Dövüştürülmek istenen 6⃣ köpek kurtarıldı.



Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet... pic.twitter.com/X3jn3FN1l2