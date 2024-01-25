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25 Ocak 2024 Perşembe 10:51:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 10:51:00

Kayseri'de askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.

Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı kayseri eğitim uçağı teknik arıza
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