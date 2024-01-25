Kayseri'de askeri eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.
Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kayseri'de acil iniş yapan uçağımız ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/b6jCEhhQPO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024
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