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22 Ağustos 2023 Salı 13:27:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 13:27:00

Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem

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Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kayseri ilimizin Sarız ilçesinde, saat 13.17'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : kayseri deprem sarız
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