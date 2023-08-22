Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2023
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sarız (Kayseri)
Tarih:2023-08-22
Saat:13:17:32 TSİ
Enlem:38.435 N
Boylam:36.675 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/c4IrmvzBoh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kayseri ilimizin Sarız ilçesinde, saat 13.17'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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