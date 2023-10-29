VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet kortejini karşıladı
Kayseri'de 100. Yıl Ay-Yıldız Turu düzenlendi
İsrail'den alçak tehdit! Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesini boşaltmayacağız
Genç çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı
Birleşmiş Milletler: İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanımız...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü 100. Yıl Marşı'yla kutladı
29 Ekim 2023 Pazar 18:49:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 18:49:00

Kayseri'de 100. Yıl Ay-Yıldız Turu düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayseri'de klasik araba ve motosikletlerle "100. Yıl Ay-Yıldız Turu" düzenlendi. Etkinlikte şehit ve gazi çocukları da klasik arabalara binerek tura katıldı.

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla klasik araba ve motosikletlerden oluşan kortej şehir turu attı.

Kocasinan Belediyesi tarafından organize edilen ve Kayseri'de faaliyet gösteren klasik araba ve motosiklet kulüplerinin katkısıyla "100. Yıl Ay-Yıldız Turu" programı düzenlendi.

Sümer Spor Tesislerinde toplanan gruplar buradan araç ve motosikletleriyle hareket etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da bir klasik arabayla eşlik ettiği etkinlikte, yüzlerce otomobil ve motosikletten oluşan kortej şehir turu yaparak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Gruplar burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.

Etkinlikte şehit ve gazi çocukları da klasik arabalara binerek tura katıldı.

Programın sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhuriyet'in 100. yılının Kayseri'de coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların bu coşkusuna ortak olmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Çolakbayrakdar, "Büyük bir coşkuyla kutlamalar yapıyoruz ve vatandaşlarımız da bu kutlamalara eşlik ediyorlar. Allah'tan, Anadolu coğrafyasında Cumhuriyet'in ve ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle bu millete, bu topraklarda yaşamak nasip olsun diliyorum."

Etiketler : KAYSERİ CUMHURİYET BAYRAMI 100. Yıl Ay-Yıldız Turu
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"

"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX