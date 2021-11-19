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19 Kasım 2021 Cuma 12:44:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 14:28:00

Kayıp Müslüme'den acı haber geldi: Cansız bedeni bulundu

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Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan ve günlerdir her yerde aranan yörük kızı Müslüme Yağal'ın cansız bedeni olay yerinden 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

AA'da yer alan habere göre; kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.

Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Etiketler : Mersin Gülnar ilçesi Müslüme
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