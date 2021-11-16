VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday!
Başkan Erdoğan'dan kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
AB savunma bakanları, güvenlik alanında iş birliğini ele almak üzere toplandı
Kardemir, Yerli Ve Milli Tren Tekerini Rayina Oturttu
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!
Kayıp Müslüme olayında korkunç şüphe
Rusya'dan uzayda füze testi! NASA ayağa kalktı
Bakan Yanık duyurdu: Evde bakım yardımı ödemeleri başladı
İşsizlik rakamları açıklandı
Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu başlatıldı
Bakan Elvan'dan önemli enflasyon açıklaması
Soru çalamayınca teröristbaşından fırça yediler!
CHP usulü helalleşme! Başörtülüleri hedef aldı
AK Parti'den TOGG hamlesi!
Devlet başkanına suikastten aranıyordu... İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
Brexit Anlaşması'nda ‘Kuzey İrlanda' çatlağı
Yağmur ve fırtına geliyor
Karadeniz'de sular ısınıyor: Savaşa hazır olun
İsrailli casuslar bakın ne yapmış!
İBB "yürümeyen merdivenler"le kendi rekorunu kırdı
PKK'ya yönelik kritik karar! Tarihte bir ilk olacak
ABD'li eski yetkiliden kritik açıklama
17 yaşında birinci oldu
16 Kasım 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 12:35:00

Kayıp Müslüme olayında korkunç şüphe

Kaynak: DHA

ABONE OL

Mersin'de bir hafta önce kaybolan 3 yaşındaki yörük kızı Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Müge Anlı ve ekibinin de devreye girdiği olaya ilişkin ise yeni detaylar ortaya çıktı. Husumetlileri olduğu öğrenilen aile, Müslüme'nin durumundan endişe duyduklarını ifade etti.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına 7'nci günde de devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin ise baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması üzerine küçük kızın kaçırılma ihtimaline yönelik araştırmaları sürüyor.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmalarına başlandı.


Jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT, sağlık ekipleri ile köylüler, iz ve kadavra köpekleriyle karadan arama çalışması yaparken, dron ve jandarma insanlı keşif uçağı (JİKU) ile de bölge havadan taranıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tarandı ancak minik Müslüme'den bir ize henüz rastlanılmadı.

Öte yandan Müslüme'nin babası Mehmet Yanal'ın "Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum" açıklaması üzerine jandarma ekipleri, bu yönde de araştırmasını derinleştirdi. Köylülerin ifadesini de alan jandarma, küçük kızın kaçırılma ihtimalini değerlendiriyor.

Etiketler : Kayıp Müslüme MERSİN Gülnar ilçesi Müslüme Yağal
Allah kimseye yaşatmasın

Allah kimseye yaşatmasın
Evde Kraliyet Pitonu besliyor

Evde Kraliyet Pitonu besliyor
2021 Yasemin'e yaradı

2021 Yasemin'e yaradı
İndirimleri takip ediyorum

İndirimleri takip ediyorum
Setlere döndü

Setlere döndü
'En büyük şansım Buse'

'En büyük şansım Buse'
Koronavirüsten kardeşini kaybetmişti... "Psikolojik destek aldık"

Koronavirüsten kardeşini kaybetmişti... "Psikolojik destek aldık"
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Kasım

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Kasım
İdlib'de su kuyusu açtı

İdlib'de su kuyusu açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER