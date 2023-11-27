Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kaynak: AA
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 27.11.2023 En düşük En yüksek
Palandöken KKY -2 -1
Kartalkaya HKY -11 -8
Sarıkamış KKY 1 1
Keltepe HKY -12 -7
Palandöken-2 KKY -2 0
Mersivan KKY -7 -6
Hakkari KY -6 -2
Uludağ KY -9 -5
Kartepe KY -4 -3
(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kuvvetli yağmurlu)
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