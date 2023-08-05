VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mehmetçik, yaralı kadın teröristi sedyeyle taşıdı, tedavisini yaptı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı
Kavurucu sıcaklar devam edecek
Ukrayna'nın, Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine saldırı düzenlediği bildirildi
Aşkını ilan etti
05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:30:00

Kavurucu sıcaklar devam edecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye, yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde seyrediyor. Peki kavurucu sıcaklar ne zamana kadar devam edecek? Hafta sonu ülke genelinde hava nasıl olacak?

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklığı, önümüzdeki hafta da mevsim normallerinin üstünde olacak.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hafta sonu itibariyle hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirterek, "Özellikle pazar, pazartesi ve salı günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde 8 ila 10 derece üzerine kadar çıkacak" bilgisini verdi.

İÇ ANADOLU İÇİN SICAKLIK UYARISI

Sıcak havanın salı gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Koç: Pazar, pazartesi ve salı günleri başkent Ankara'da hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da olduğu gibi İç Anadolu Bölgesinin tamamı, İç Ege, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar, pazartesi ve salı oldukça sıcak bir havanın etkili olmasını bekliyoruz.

BATMAN'DA TERMOMETRELER 45'İ GÖRECEK

En yüksek sıcaklık Batman'da ölçülecek. Hafta sonu Batman'da termometreler 45 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu sıcaklık Ankara'da 39, İstanbul'da 36, İzmir'de 37 derece olacak.

Etiketler : türkiye hava sıcaklıkları hafta sonu
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX