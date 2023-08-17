Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?

Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?

Hava sıcaklığı her geçen gün bunalttı.Sıcak hava dalgası etkisini artırdı.

Türkiye'de ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

AŞIRI SICAK BUNALTIYOR



Basra sıcaklarından başkent Ankara da nasibini aldı. Termometreler 40 dereceye kadar çıktı, sıcak hava bunalttı. Hafta sonu Ankara'da termometreler bir nebze de olsa düşecek. Ama sıcaklık yine de mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Sıcaklık, Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklik yaşanacak. Hafta sonu sıcaklık iç, doğu ve güney bölgelerde kademeli olarak düşecek. Ancak sıcaklık, yine mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde kalacak.

BUNALTAN SICAKLAR SÜRÜYOR



Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, düşüş gösterecek olan sıcaklıkların yine de mevsim normallerinin üzerinde kalacağını belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki 3-4 günde kademeli bir düşüş var. Ancak yine mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar görmeye devam edeceğiz. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklar 40-42 derecelere iniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yine 3-4 derecelik düşüşle birlikte 40 dereceleri görecek. İç Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerini gören sıcaklıklar da 34-35 derece bandına inmesini bekliyoruz."

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU



Üç büyükşehirde ise yağış beklenmiyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 30, Ankara'da 38, İzmir'de ise 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı da uyarıyor.