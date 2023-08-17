VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bugün deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var"
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini geçti
Hawaii'deki orman yangınlarında "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddiası
İsrail cezaevlerinde bulunan 1000 Filistinli, süresiz açlık grevine başladı
17 Ağustos 2023 Perşembe 23:38:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 23:38:00

Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye, Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde. Marmara Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklık, halen mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Peki, kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek? Hafta sonu sıcaklık düşecek mi?

Hava sıcaklığı her geçen gün bunalttı.Sıcak hava dalgası etkisini artırdı.

Türkiye'de ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

AŞIRI SICAK BUNALTIYOR

Basra sıcaklarından başkent Ankara da nasibini aldı. Termometreler 40 dereceye kadar çıktı, sıcak hava bunalttı. Hafta sonu Ankara'da termometreler bir nebze de olsa düşecek. Ama sıcaklık yine de mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Sıcaklık, Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklik yaşanacak. Hafta sonu sıcaklık iç, doğu ve güney bölgelerde kademeli olarak düşecek. Ancak sıcaklık, yine mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde kalacak.

BUNALTAN SICAKLAR SÜRÜYOR

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, düşüş gösterecek olan sıcaklıkların yine de mevsim normallerinin üzerinde kalacağını belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki 3-4 günde kademeli bir düşüş var. Ancak yine mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar görmeye devam edeceğiz. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklar 40-42 derecelere iniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yine 3-4 derecelik düşüşle birlikte 40 dereceleri görecek. İç Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerini gören sıcaklıklar da 34-35 derece bandına inmesini bekliyoruz."

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Üç büyükşehirde ise yağış beklenmiyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 30, Ankara'da 38, İzmir'de ise 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı da uyarıyor.

Etiketler : türkiye hava durumu sıcaklık
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX