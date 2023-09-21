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21 Eylül 2023 Perşembe 09:54:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 09:54:00

Kavga meydan savaşına döndü! Sopa ve küreklerle birbirlerine saldırdılar

Kaynak: İHA

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İstanbul Başakşehir'de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı. Kavga meydan savaşına döndü.

Başakşehir'de çıkan kavgada kalabalık iki grup kürekler ve sopalarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada kalabalık grup birbirlerine kürekler, sopalarla saldırdı. Birbirlerine tekme tokat saldıranlar da oldu. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar görüldü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Etiketler : istanbul saldırı kavga başakşehir saldırı
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