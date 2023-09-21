Kavga meydan savaşına döndü! Sopa ve küreklerle birbirlerine saldırdılar
Kaynak: İHA
İstanbul Başakşehir'de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı. Kavga meydan savaşına döndü.
Başakşehir'de çıkan kavgada kalabalık iki grup kürekler ve sopalarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada kalabalık grup birbirlerine kürekler, sopalarla saldırdı. Birbirlerine tekme tokat saldıranlar da oldu. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar görüldü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
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