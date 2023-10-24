Kauçuk fabrikasında yangın!

Alınan bilgiye göre, Evrenos Mahallesi, Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasının malzeme depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, orman bölge müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kauçuk malzemenin yanıcı olmasından dolayı yangın kısa sürede fabrikanın diğer alanlarına da sıçradı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da fabrikaya gelerek çalışmaları takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Vali Enver Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar alınır alınmaz yangına kısa bir sürede müdahale edildiğini belirterek, "22.35'te çıkan yangına 22.41 itibarıyla 3 itfaiye ekibiyle ilk müdahale başladı. Şu an itibarıyla yangına 17 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 3 arazöz, 8 su tankeriyle müdahale ediliyor. Yangının henüz çıkış sebebi belli değil. Ancak fabrikadaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre akşam üzeri bir elektrik arızası olmuş. Jenaretörle çalışmışlar bir süre. Daha sonra 19.00 sıralarında fabrikadan gerekli tedbirleri alıp ayrılmışlar." ifadelerini kullandı.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran Ünlü, "Soğutma çalışmaları tamamında devam ediyor, 20 araçla. Çok şükür komşu parsellerdeki fabrikalara sıçramadı, herhangi bir cana zarar gelmedi. Kauçuk fabrikasında ciddi bir hasar var. Bizi sevindiren herhangi bir can kaybı yok. Hızlı bir şekilde komşu fabrikalara sıçramadan söndürdük." diye konuştu.

Vali Ünlü, aynı bölgede daha önce de fabrika yangınları yaşandığını anımsatarak, yangınların tekerrür etmesi için işletmelerin gerekli tedbirleri almasını sağlayacaklarını, bu konuda firmaları denetleyeceklerini, gerekirse cezai müeyyediler uygulayacaklarını sözlerine ekledi.