  • BIST
    1397.82
  • Dolar
    8,2763
  • Euro
    9,9894
  • Altın
    470,7530
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de terör lobisi! PKK ile anlaştılar
Suriye savaşında test ettiler: İnsansız ordu kuracaklar
Küresel değişime dikkati çekti!
Katliamı planlarken kameralara yakalandılar! İşte o hainler
Kimse param yok demesin
Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı
Sette sürpriz yakınlaşma
Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor
Pandemide kilolar ayakları da vurdu
Sigara içmek virüse davetiye
İşitme kaybı geçer demeyin
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları
İftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi
Biden'ın maske paniği: 30 saniye boyunca maskesini aradı
Washington yönetimi, Hindistan'dan ABD'ye seyahatleri 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlayacak
E-Başvuru ve Alo 199 üzerinden 307 bin 42 izin belgesi verildi
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 25 ölü
Vaka sayısı 31 bine kadar düştü
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Rus aşısında ilk sevkiyat bu ay
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi
Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-34' uydusunu fırlattı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki silahlı çatışmada can kaybı 39'a yükseldi
Türkiye'nin gökyüzündeki başarı imzası! Dünyadaki rakiplerinden daha güçlü
01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:09:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:09:00

Katliamı planlarken kameralara yakalandılar! İşte o hainler

ABONE OL

Teröristlerin kıyafet oyunu ortaya çıktı. İstanbul'da bombalı eylem planlarken yakalanan 2 PKK'lının, ayrı ayrı geldikleri otogarda kıyafetlerini değiştirdikleri anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntülerine ulaşıldı.

TUVALETTE DEĞİŞTİLER

TRT Haber'de yer alan, otogardaki çarpıcı görüntülerde, teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi. Görüntülerde, İ.Z. isimli terörist, 28 Nisan'da saat 14.21 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 37 no'lu perona giriş yapıyor. Saat 14.31'de diğer terörist Y.S. aynı perona geliyor. Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kalan ikili, kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarı çıkarak ters istikametlere doğru ilerliyor.

SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

Tam kapanma öncesi yoğun kalabalığın olduğu İstanbul'daki otogarda tam anlamıyla katliam yapmayı planlayan 3 kişi, polisin dikkati sayesinde son anda yakalanmıştı. PKK'lı teröristlerin önce 4 bombayı uzaktan kumandayla patlatmayı, kalabalık toplanınca da 2 bombayı zaman ayarıyla infilak ettirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Etiketler : otogar istanbul bombalı saldırı terörist
Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem

Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem
Bir Pokemon kartı 240 bin dolar

Bir Pokemon kartı 240 bin dolar
Londra'da Türk imzası

Londra'da Türk imzası
Maldivler'de el ele!

Maldivler'de el ele!
Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor
Onu Şevval yapan zayıflığıymış

Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Yıldız'a hasret kaldı

Yıldız'a hasret kaldı
‘Yeşilçam'ın ikinci sezonunda

‘Yeşilçam'ın ikinci sezonunda
Benim bey çulsuz

Benim bey çulsuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER