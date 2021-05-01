Katliamı planlarken kameralara yakalandılar! İşte o hainler

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntülerine ulaşıldı.



TUVALETTE DEĞİŞTİLER

TRT Haber'de yer alan, otogardaki çarpıcı görüntülerde, teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi. Görüntülerde, İ.Z. isimli terörist, 28 Nisan'da saat 14.21 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 37 no'lu perona giriş yapıyor. Saat 14.31'de diğer terörist Y.S. aynı perona geliyor. Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kalan ikili, kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarı çıkarak ters istikametlere doğru ilerliyor.

SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

Tam kapanma öncesi yoğun kalabalığın olduğu İstanbul'daki otogarda tam anlamıyla katliam yapmayı planlayan 3 kişi, polisin dikkati sayesinde son anda yakalanmıştı. PKK'lı teröristlerin önce 4 bombayı uzaktan kumandayla patlatmayı, kalabalık toplanınca da 2 bombayı zaman ayarıyla infilak ettirmeyi planladığı ortaya çıktı.