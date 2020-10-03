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03 Ekim 2020 Cumartesi 15:18:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 15:23:00

Katilin kardeşinden kan donduran sözler: Bozulan kokoreçleri yakıyorum

Kaynak: DHA

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Muğla'da katledilen Pınar Gültekin'i öldüren caninin kardeşinin ifadesi ortaya çıktı. Avcı ifadesinde ağabeyini aradığını ve ne yaktığını sorduğunu ağabeyinin ise 'Dükkanda kalan ve bozular kokoreçleri yakıyorum' yanıtını verdiğini söyledi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin ifadesi ortaya çıktı. "Delil karartma" suçundan tutuklanan Mertcan Avcı ifadesinde, ""Ağabeyime ne yaktığını sordum. 'Dükkanda kalan ve bozulan kokoreçleri yakıyorum' yanıtını verdi" dediği öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın dün tutuklanan kardeşinin ifadesine ulaşıldı. Mertcan Avcı'nın ifadesinde "Ağabeyime ne yaktığını sordum. Dükkanda kalan ve bozulan kokoreçleri yakıyorum' yanıtını verdi" dediği ortaya çıktı.

'Delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanan Mertcan Avcı ifadesinde, ağabeyinin olay akşamı WhatsApp üzerinden kendisini aradığını ve Karabağlar'daki evine gelmesini söylediği öğrenildi.

Ağabeyinin konuşmasında bir gariplik olmadığını belirten Mertcan Avcı, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ağabeyimin beni çağırması üzerine elektrikli bisikletime binerek bağ evinin yoluna koyuldum. Bağ evine gittiğimde ağabeyim, bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Varilin etrafında benzin bidonu görmedim fakat odun parçaları vardı. Hatta alevler bayağı yükselmiş, varilin üzerindeki yaprakları yakmıştı."

Daha sonra ağabeyine ne yaktığını sorduğunu aktaran kardeş Avcı, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"'Ağabeyim de bana bardaki kokoreçlerin bozulduğunu ve bozulan kokoreçleri yaktığını' söyledi. Tuhaf bir koku hissettim ancak rahatsız olmadım. Yanan alevlerin içerisine baktım, alevlerden dolayı bir şey göremedim. Ağabeyim, bağ evinden geldikten 15-20 dakika sonra 'Yengenle kavga ettim' diyerek, arabasına binerek bağ evinden ayrıldı. Ağabeyim gittikten sonra bağ evine girdim. Hiçbir gariplik yoktu. 1.5 saat yalnız kaldım. Depoda bulunan biraları düzenledim. Varile hiç dokunmadım. Varil yanmaya devam ediyordu, Ağabeyim tekrar 20.30 sıralarında bağ evine geldi, ben de bağ evinden ayrılarak, bara geçtim."

"İFADESİ ÇELİŞKİLERLE DOLU"

Mertcan Avcı'nın suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçundan tutuklandığını ifade eden Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şüphelinin ifadesinin çelişkilerle dolu olduğunu savunarak, şunları ifade etti:

"Olay yerine gittiğinde varilden kötü bir koku geldiğini, ağabeyine bu kokuyu sorduğunu, ağabeyinin ise 'Dükkanda kalan ve bozulan kokoreçleri yakıyorum' yanıtını aldığını öne sürüyor. Tamamen ezberletilmiş, kurgulatılmış bir ifade ileri sürüyor. HTS kayıtlarında görüldüğü üzere ağabeyi kendisini olay yerine çağırdığında, niçin 1.5 saat beklemiş? Bozulan kokoreçler, bardan olay yeri olan bağ evine götürülüp orada mı yakılmış? Nasıl bu beyana itibar eder."

Avukat Epözdemir, "Cinayete iştirak ihtimali şüphesiz var. Çünkü olay saatinde ve olay yerinde. Maktulenin vücudu yandığı için cinayetin saatini ve ölüm sebebini tam olarak bilmiyoruz. Bunlar yargılama sırasında aydınlığa çıkacaktır. Kardeşi dışında başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. İlk günden itibaren bu davanın peşindeyiz, Pınar'ın ailesi ile birlikte davamızı, iddialarımızı ortaya çıkaracağız" dedi.

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