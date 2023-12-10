VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Hayati tehlikesi olan arkadaşımız yok
Katil İsrail'den keskin nişancı katliamı
Kolombiya lideri veto edilen ateşkes kararını kınadı
Scholz ile Netanyahu telefonda görüştü
Biden kongre onayına sunmadan İsrail'e 14 bin tank mermisi sattı
ABD Netanyahu'ya süre verdi: "O kadar kredin yok"
10 Aralık 2023 Pazar 02:59:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 02:59:00

Katil İsrail'den keskin nişancı katliamı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Eşref Ebu Mehadi, hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeye çalıştığı sırada İsrailli keskin nişancıların açtı ateş sonucu yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Mehadi'nin Gazze kentinde Şifa Hastanesi için ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun konuşlandırdığı keskin nişancıların saldırısına uğradığı belirtildi.

Tıbbi malzeme depolarına yakın binaların tepesine konuşlanan İsrailli keskin nişancıların Ebu Mehadi'ye ateş açtığı vurgulanan açıklamada, keskin nişancıların hedef aldığı Ebu Mehadi'nin yanı sıra aracı kullanan şoför ve üçüncü bir kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, Ebu Mehadi ve diğer yaralıları almak için bölgeye intikal eden ambulansa da ateş açıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : Gazze sağlık ilaç tedarik İsrail saldırısı
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX