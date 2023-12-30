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Katar'dan İsrail'e 2 aşamalı esir takası teklifi
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30 Aralık 2023 Cumartesi 06:15:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 06:15:00

Katar'dan İsrail'e 2 aşamalı esir takası teklifi

Kaynak: AA

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İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürdü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda verilen habere göre, Katar tarafından sunulan teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtildi.

Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Yediot Ahronot Gazetesi ise ismini vermediği bir yetkiliden naklettiği haberde, Kanal 12 televizyonunun Katar'ın teklifiyle ilgili verdiği bilgileri doğruladı.

Söz konusu yetkili, Katar'ın, İsrail'e "Hamas'ın, çatışmalara 20 ila 30 gün arasında ara verilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında aralarında kadın, erişkin ve hastaların da olduğu 40 ila 50 İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğu" yönünde bir mesaj ilettiğini iddia etti.

Yediot Ahronot daha önce de Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.

Ancak Hamas daha önce pek çok defa İsrail'le esir takası anlaşması yapılması için Gazze'deki saldırıların tamamen durmasını şart koşmuştu.

Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Etiketler : Gazzedeki esirler İsrail basını Katar Tel Aviv Gazze esirleri takas teklifi
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