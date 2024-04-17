Katar'dan 'Gazze' mesajı: Türkiye'nin rolü çok önemli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ortak Basın Toplantısı düzenleyen Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "İnsani drama son vermek için Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi.
"GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAMA SON VERMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani: "(Gazze'de) İnsani drama son vermek için Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli"
"Kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımalarını istemiyoruz"
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