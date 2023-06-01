VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valilik ve Meteoroloji uyardı... Ankara'da fırtına ve sağanak bekleniyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e çağrı... "Somut adım atın"
"Muhalefet sistematik bir şekilde yalanlarla hareket etti"
İtalya'dan Kosova ve Sırbistan arasında diyalog çağrısı
Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor... CHP tüm MYK üyeleri istifa etti!
Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
01 Haziran 2023 Perşembe 18:33:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 18:33:00

Katar ve Bangladeş'ten 15 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar Enerji Şirketi'nin (Qatar Energy), Bangladeş petrol şirketi PetroBangla ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış ve tedarik anlaşması imzaladığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, devlete ait Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) ile Bangladeş petrol şirketi PetroBangla arasında LNG tedariki için uzun vadeli anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında 2026 yılı itibariyle Bangladeş limanlarına yıllık 1,8 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgazın teslim edileceği aktarılan haberde, iki şirket arasındaki anlaşmanın 15 yıllık süreyle yapıldığı kaydedildi.

Haberde, Katar'ın söz konusu anlaşmayla Güney Asya bölgesindeki ortaklıklarını LNG'yle güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Katar Enerji Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Şeride el-Kabi, Doha'da gerçekleşen imza töreninde, kendilerinin Bangladeş için en büyük LNG tedarikçisi olduklarını söyledi.

Kabi, Katar'dan Bangladeş'e yıllık 3,5 milyon ton LNG ihraç ettiklerine işaret etti.

Etiketler : katar bangladeş doğal gaz
Küslük bitti

Küslük bitti
Kendi cenazesine lokma gönderdi

Kendi cenazesine lokma gönderdi
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Setleri özledi

Setleri özledi
Romantik Kıvanç

Romantik Kıvanç
Disko kralı

Disko kralı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX