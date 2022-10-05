Katar tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Kaynak: TRT Haber
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi.
Tezkereyle, Türk askerinin 6 aylık süre için, milli komuta dahilinde Katar'da risk ve tehditlerin giderilmesine yönelik görev yapmasına onay verildi.
Daha önce de stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına yaklaşık 3 bin polisle destek sağlanması kararı alınmıştı.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonuna 1 milyondan fazla kişinin katılımı bekleniyor.
Organizasyona; Amerika, Fransa, İngiltere ve Pakistan da asker göndererek destek verecek.
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