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05 Ekim 2022 Çarşamba 17:35:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 17:35:00

Katar tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Kaynak: TRT Haber

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi.

Tezkereyle, Türk askerinin 6 aylık süre için, milli komuta dahilinde Katar'da risk ve tehditlerin giderilmesine yönelik görev yapmasına onay verildi.

Daha önce de stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına yaklaşık 3 bin polisle destek sağlanması kararı alınmıştı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonuna 1 milyondan fazla kişinin katılımı bekleniyor.

Organizasyona; Amerika, Fransa, İngiltere ve Pakistan da asker göndererek destek verecek.

Etiketler : türk silahlı kuvvetleri katar dünya kupası kalkanı harekatı
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