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13 Ekim 2022 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 18:24:00

Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Türkiye Katar Emiri
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