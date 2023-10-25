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25 Ekim 2023 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 12:11:00

Katar Dışişleri Bakanı: Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani "İsrail-Filistin çatışmasında Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli. Gazzeliler çok zor şartlar altında, bu kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani "İsrail-Filistin çatışmasında Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli. Gazzeliler çok zor şartlar altında, bu kabul edilemez" dedi.

Al Sani, "Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : dışişleri bakanı katar bakanı uluslararası hukuk ihlal israil-filistin çatışması gazzeliler kabul edilemez
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