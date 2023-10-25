Katar Dışişleri Bakanı: Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani "İsrail-Filistin çatışmasında Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli. Gazzeliler çok zor şartlar altında, bu kabul edilemez" dedi.

Al Sani, "Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz." dedi.

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