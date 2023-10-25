Katar Dışişleri Bakanı: Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani "İsrail-Filistin çatışmasında Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli. Gazzeliler çok zor şartlar altında, bu kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani "İsrail-Filistin çatışmasında Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli. Gazzeliler çok zor şartlar altında, bu kabul edilemez" dedi.Al Sani, "Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz." dedi.
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