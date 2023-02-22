Kastamonu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden yardımlar devam ediyor.
Doğanyurt Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçeden, depremzedelerin yakacak ihtiyacını karşılamak için 450 çuval odun toplandı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün "Minikler Üşümesin" kampanyası kapsamında ise depremzede çocuklar için atkı, bere, patik ve çocuk battaniyesi örüldü.
Anasınıfı öğrencileri de deprem bölgesi için yardım çantası hazırladı.
Yardımlar, bölgeye gönderildi.
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