Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Ekiplerin araçtan çıkardığı, aralarında sürücünün de bulunduğu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün iş makineleriyle kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, otobüsün İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yaptığını söyledi.

Ekiplerin araçtan çıkardığı, aralarında sürücünün de bulunduğu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün iş makineleriyle kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, otobüsün İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yaptığını söyledi.

OTOBÜS KAZASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatılarak, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün Kastamonu-Taşköprü kara yolunda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiye rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan Tunç, bu kapsamda 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini kaydetti.