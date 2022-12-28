28 Aralık 2022 Çarşamba 10:54:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 10:54:00
Kastamonu Tosya'da deprem
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
- Türkiye'de geçen yıl 2,8 milyon kişi iller arasında göç etti
- Tosya'da deprem
- İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi radikal örgütlere operasyon
- Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak
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