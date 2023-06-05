Kastamonu, Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi

Kastamonu, Samsun ve Sinop'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz." dedi.

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

İlçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime de bir gün ara verildi.

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Bayramgazi köyü yolunda aracıyla seyahat halindeyken mahsur kalan Yıldıray Yorulmaz, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeyi Kastamonu'ya bağlayan kara yolunun belirli bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar yaşandı, Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaparak yolları açtı.

Bazı binalarda küçük çaplı su baskınları yaşanırken Ezine Çayı'nın debisi yükseldi.

Belediye ve Özel İdare ekipleri, bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

İNEBOLU-KASTAMONU KARA YOLUNDA SEL NEDENİYLE ÇÖKME MEYDANA GELDİ



Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu Çayı'nda sele neden oldu.

Yükselen sel suları dere içinde ve İnebolu Çayı kenarından geçen İnebolu-Kastamonu kara yolunda hasara yol açtı.

Kara yolunun bir kısmı çökerken ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı. Gece saatlerinde kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi sular altında kaldı. Bahçe mazgallarının tıkanması nedeniyle biriken sular okulun duvarı kırılarak tahliye edildi.

SAMSUN



Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkez ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

SAMSUN-LADİK KARA YOLUNDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR



Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü Tersakan Çayı'nın taşması sonucu su altında kaldı.

Tersakan Çayı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.

Ladik ilçesi Sanayi Mahallesi mevkisinde, Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı.

Kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ve Ladik Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yarım saat süren çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SAMSUN'DA 5 ARAÇ ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI



Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.

SAMSUN ORDU KARA YOLUNDA SAĞANAK VE HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR



Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Samsun Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde toprak kaymaları yaşandı. Su birikintilerinin oluştuğu yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yolda ayrıca çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Sanayi sitesindeki araçlarda sel suları nedeniyle maddi hasar oluştu.

Belediye Evleri Mahallesi Çevreyolu Mevkisi'nde de büyük su birikintileri oluştu.

SİNOP



Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

MAHSUR KALAN EVCİL HAYVANLAR VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI



Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bir çilek üretim tesisinde mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kentte etkili olan şiddetli yağışta merkeze bağlı Mertoğlu köyündeki bir çilek üretim tesisini su bastı.

Yanından geçen deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle tesisteki üç köpek ile bir kedi ve iki yavrusu mahsur kaldı.

Görevliler vinç yardımıyla tesise girerek, evcil hayvanları bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye taşıdı.

Tesis görevlisi Suat Gümeç, AA muhabirine, sabah saatlerinde tesise geldiklerinde su baskını ile karşılaştıklarını söyledi.

Tesise giremedikleri için akıllarının hayvanlarında kaldığını belirten Gümeç, "O an ilk aklımıza gelen evcil hayvanlarımız oldu. Yedi evcil hayvanımızdan bir tanesini bulamadık. Diğerlerini vinç yardımıyla kurtarmayı başardık." diye konuştu.

SERA VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI



Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Erfelek ilçesi havzasında bulunan tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı.

Taşkın nedeniyle bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı.

Seradaki bir otomobil ile diğer cihazlarda büyük çapta hasar oluştu.

Aynı bölgedeki çeltik tarlalarında da bir metreye yakın su birikintileri oluştu.

Bölgeden geçen derenin de debisi yağış sebebiyle yükseldi.