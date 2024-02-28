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28 Şubat 2024 Çarşamba 15:19:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 15:19:00

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e füze saldırısı

Kaynak: AA

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Kassam Tugayları Lübnan'dan İsrail'e füze saldırıları düzenledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu radyosunun haberinde, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla 2 saldırının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yerleşim birimini hedef alan ilk saldırıda 4 ve ikinci saldırıda 10 füzenin fırlatıldığı aktarılan haberde, herhangi can kaybının yaşanmadığı ancak bazı füzelerin boş evlere isabet ettiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Lübnan kanadı yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Beit Hillel bölgesindeki askeri üssün iki ayrı seferde toplam 40 Grad füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Kassam Tugayları, söz konusu saldırının İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı işlediği suçlar, Lübnan'da Hamas liderlerini hedef almasına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan medyasında yer alan haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesindeki Beyt Lif, Kfar Hammam ve Marcayun ovası ve Hula beldelerine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Etiketler : kassam tugayları lübnan israil
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