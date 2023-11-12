VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kassam Tugayları Batı Şeria'da İşgalci İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"
İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 53 tır daha ulaştı
İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar: “Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti, diğe...
Gazze'deki Şifa Hastanesi doktorları: 600 yaralı ve hasta ölümle karşı karşıya
İsrail Gazze'deki vahşetine devam ediyor: Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırı
12 Kasım 2023 Pazar 03:16:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 03:16:00

Kassam Tugayları Batı Şeria'da İşgalci İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri bir operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Hamas Hareketi, Telegram sayfasında yayımladığı videoda, Kassam Tugayları'nın Tul Kerim'deki Beyt Lid bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kassam'ın Askeri Medya Sözcüsü'nün ifadelerinin yer aldığı videoda, görüntülerde, iki İsrail askerinin öldüğü bir başka askeri grubun da pusuya düşürüldüğü kaydedildi.

Sözcü, söz konusu operasyona ilişkin İsrail tarafının duyuru yapmadığına dikkat çekti.

Etiketler : hamas kassam tugayları israil
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX