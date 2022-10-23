Kasiyersiz sera
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yaşar Tosun devlet desteğiyle oluşturduğu seranın girişine kova, terazi ve poşetler bıraktı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yaşar Tosun devlet desteğiyle oluşturduğu seranın girişine kova, terazi ve poşetler bıraktı. Herkesin görebileceği bir alana, tartıda fiyat belirlemek için sebzelerin numaralarını ve ödeme yöntemini içeren yazı astı. Dalından yenilen sebzeler için ödeme yapılmayan seradan alışveriş yapmak isteyenler, ürünü kendileri tartarak parasını üzerinde "kasa" yazan kovaya bırakıyor, para üstünü de buradan alıyor.
- Başkan Erdoğan'dan Demirtaş'a sert tepki: Bu zatın Kürtlükle alakası var mı?
- Türk savunma sanayisini takibe aldılar: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz
- Karadeniz'de mayın mesaisi... Karakol gemileri, helikopter ve İHA'lar devreye sokuldu!
- Suriye'de terör örgütüne nokta operasyon... El-Bab'da yakalanan 9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
- MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz...
- Türkiye bir ilki başardı! Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan...