Kasiyersiz sera

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yaşar Tosun devlet desteğiyle oluşturduğu seranın girişine kova, terazi ve poşetler bıraktı. Herkesin görebileceği bir alana, tartıda fiyat belirlemek için sebzelerin numaralarını ve ödeme yöntemini içeren yazı astı. Dalından yenilen sebzeler için ödeme yapılmayan seradan alışveriş yapmak isteyenler, ürünü kendileri tartarak parasını üzerinde "kasa" yazan kovaya bırakıyor, para üstünü de buradan alıyor.