Kanlı infazın perde arkası ortaya çıktı

Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin'in İstanbul Beyoğlu'nda öldürüldüğü silahlı saldırının şifreleri çözüldü. Cinayetin perde arkasından yedi yıllık "Kan Davası" çıktı

Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin, 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kaptan Paşa Mahallesi'nde bir motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; cinayetle ilgili inceleme başlattı. Titiz bir soruşturma yürütüldü. Ustahüseyin cinayetinin bilinmeyen ayrıntıları vee perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Organize Polisi; Ustahüseyin'in göğsünden vurularak öldürülmesi sonrasında bir sosyal medya hesabında paylaşılan Yüksel Ustahüseyin'in fotoğrafının altına yazılan "İntikam alındı" yorumu ve yorumun yapıldığı hesabı incelemeye aldı.

OLAYA KARIŞAN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın perde arkasında; liderliğini yurt dışında bulunan ve hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan firari Barış B.'nin yaptığı suç örgütünün olduğu tespit edildi.

Barış B.'nin "Çete" ve silahlı saldırı suçlarından çok sayıda dosyasının bulunduğu ve Ustahüseyin ile aralarında husumet bulunduğu belirlendi. Olaya 10 kişinin karıştığı saptandı. Olayda silahı ateşleyerek cinayeti işleyen M.B.'nin de arasında bulunduğu 10 kişi Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

Katil zanlılarının ikamet adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve sekiz mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin; suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve Ustahüseyin ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Barış B.'nin adamları oldukları iddia edildi. Farklı suçlardan aranması olduğu iddia edilen Barış B.'nin 2018 yılında Gürcistan'a kaçtığı öne sürüldü.

HUSUMET BÜYÜDÜ VE CİNAYETE VARDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; Ustahüseyin ve çevresiyle Barış B.'nin lideri olduğu çetenin üyeleri arasında 2015 yılından bu yana "Kumar" ve "Yasa Dışı Bahis" yüzünden bir husumet oluştu.

İddialara göre iki taraf da birbirlerine karşı silahlı eylemlerde bulundu. Yaralama olayları yaşandı. Barış B. ve adamları olayı Kan Davası'na dönüştürdü. Husumet büyüyüp cinayete vardı. Aralık 2020'de iki taraf arasında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde yaşandığı iddia edilen silahlı kavgada; kurşunların yolda yürüyen Yusuf Tevfik S.'ye (16) isabet ettiği ve Yusuf Tevfik S.'nin ilgisi olmadığı olayda öldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.