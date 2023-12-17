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17 Aralık 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 12:45:00

Kasımda yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 136 artış gösterdi

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde kasım ayında yağışlar normaline göre yüzde 88, bir önceki yıla göre yüzde 136 arttı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kasım ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay yağışlar, normalinin ve geçen yılın aynı dönemindeki yağışların üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar kasım yağış ortalaması, metrekareye 58,3 kilogram olarak hesaplandı. Geçen yıl kasımda metrekareye 46,2 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemde metrekareye düşen yağış miktarı ise 109,3 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 88, geçen yıl kasım ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.

Bölge geneli yağışlarda ise tüm bölgelerde artış gözlenirken, özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri normalinin 2 katından fazla yağış aldı.

Yağışlar Kırklareli, İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Bartın, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde yer yer normalinin 3 katına varan artış gösterdi. Antalya'nın batısı, Burdur, Niğde, Karaman, Ordu, Hatay ve Iğdır çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 40'a varan azalma kaydedildi.

EN FAZLA YAĞIŞ ZONGULDAK'TA

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 295,5 kilogramla Zonguldak'ta, en az yağış metrekareye 25,7 kilogramla Iğdır'da görüldü. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 21 ile Ordu'da gerçekleşti.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 8,4 gün olarak hesaplanırken, kasımda Türkiye genelinde ortalama 12,7 gün olarak kaydedildi.

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ege Bölgesi'nin orta ve kuzey kesimleri ile Antalya ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15-20 gün aralığında yağış görülürken, Adana ve Mersin çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.

Etiketler : meteoroloji genel müdürlüğü kasım yağış
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