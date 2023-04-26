VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da terör operasyonu! Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez gözaltına alındı
Bakan Çavuşoğlu'ndan "Türk Devletleri Teşkilatı" paylaşımı
Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Etiyopya'dan gelen yolcular İstanbul Havalimanı'na indi
"Yunanistan'ın ortaya koyduğu tezlerin karşılığı olmadığı, Avrupa ve dünya nezdinde ortaya çıkmıştır"
Bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
ATAK-2 helikopteri ilk kez motor çalıştırdı
26 Nisan 2023 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 09:06:00

Kartal'da park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Etiketler : Kartal Uğur Mumcu İETT peron amirliği
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem
Vejeteryanlık genlerimde var

Vejeteryanlık genlerimde var
Sportif çift

Sportif çift
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik
Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Mavi tik'ler uçtu!

Mavi tik'ler uçtu!
Çadır kentin çocuklarına moral konseri

Çadır kentin çocuklarına moral konseri
Akif için geri sayım

Akif için geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX