Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.
26 Nisan 2023 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 09:06:00
Kartal'da park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Son Dakika Haberleri.. Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.
- İstanbul'da terör operasyonu! Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez gözaltına alındı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan "Türk Devletleri Teşkilatı" paylaşımı
- Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Etiyopya'dan gelen yolcular İstanbul Havalimanı'na indi
- "Yunanistan'ın ortaya koyduğu tezlerin karşılığı olmadığı, Avrupa ve dünya nezdinde ortaya çıkmıştır"
- 'Dörtlü toplantı' açıklaması: Barış ve istikrarın gelmesine ciddi katkı sağlayacak
- Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı