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24 Ağustos 2023 Perşembe 07:26:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 07:26:00

Kars'ta peynir mesaisi

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Kars'ta, köy kadınları sezonun ilk çeçil peyniri üretimine başladı. Selim ilçesi Karahamza köyünün yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki meralarında otlatılan ineklerin sütünden yapılan çeçil için kazanlar yakıldı.

Kars'ta, köy kadınları sezonun ilk çeçil peyniri üretimine başladı. Selim ilçesi Karahamza köyünün yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki meralarında otlatılan ineklerin sütünden yapılan çeçil için kazanlar yakıldı. İmece usulü peynir üretimi için bir araya gelen köy kadınları, ilk olarak yağından arındırdıkları sütü ekşimesi için bir süre dinlendiriyor. Ardından ekşiyen süte aynı miktarda taze süt ekleyen kadınlar mayaladıktan sonra ateşte pişirme ve yoğurma işlemi yapıyor. Tel tel olana kadar yoğurulduktan sonra peynir kıvamını alan ürün, kesim işleminin ardından kuruması için asılıyor ve tüketime hazır hale geliyor.

Etiketler : Kars çeçil peyniri Selim ilçesi Karahamza köyü
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