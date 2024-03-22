Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, kaçak altınla yakalandı
Kaynak: AA
Kars'ta, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, 686,55 gram gümrük kaçağı altınla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışması sürdürülüyor.
Bu kapsamda ekipler, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüphelinin çantasında 2 parça halinde 686,55 gram gümrük kaçağı altın ele geçirdi.
Şüpheliler polislerce gözaltına alındı.
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