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22 Nisan 2024 Pazartesi 18:38:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 18:38:00

Kars'ta aranan 420 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 420 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Kars'ta 01-21 Nisan 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda; hakkında 5 yıl hapis cezası olan 185, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2 ve diğer suçlardan aranan 227 olmak üzere toplam 420 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Güvenlik güçlerinin aranan şahsılara yönelik çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Etiketler : Kars arama kaydı güvenlik güçleri YAKALAMA
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