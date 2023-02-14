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14 Şubat 2023 Salı 07:47:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 07:47:00

Karşısındaki binalar yerle bir: Tabak bile düşmedi

Kaynak: Akşam

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Kahramanmaraş Tekerek yolunda onlarca ev yıkıldı, sapasağlam yapılan bir binanın alt katındaki porselencide tek bir eşya kırılmadı.

Kahramanmaraş'ta depremde hasar almayan Sara Sitesi'nin altındaki züccaciye dükkanında porselen tabaklar dahil hiçbir eşya zarar görmedi. Siteyi yapan firma yetkilisi Mehmet Akın Öncül, "Yaptığımız binalarda ağır hasar yok, can kaybımız yok. Projeleri kuralına uygun yaptık" dedi.

7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar meydana geldi. Onikişubat İlçesi'ndeki Sara Sitesi şehri yerle bir eden depremde en ufak bir yara almadı.

PORSELENLER SAĞLAM

Sitedeki bir apartmanın zemininde bulunan ve yer alan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü. Camekanında yer alan ürünlerin yerlerinden bile oynamadıkları fark edildi.

Sitenin bulunduğu caddenin karşısında onlarca binanın yerle bir olduğu görüldü.

HER ADIMI DENETLENDİ

Siteyi yapan Öncül Yapı A.Ş. yetkilisi Mehmet Akın Öncül, AKŞAM'a konuştu. Öncül, "2005 yılından bu yana inşaat sektöründe çalışıyorum. Çok şükür yaptığımız binalarda ağır hasar yok, can kaybımız yok. Bu sonucu almamızda teknik ekip ile ustalarımızın koordinasyonu, uyumu ve işin başında olması büyük rol oynadı. Şöyle ki bizim bir teknik ekibimiz var. Bir de şantiyede denetleyici teknik elemanlarımız var. Bunlar koordineli bir şekilde projenin yapımının tüm aşamalarında görev alıyor. Bu tüm ekiplerimizin bir başarısıdır diyebiliriz.

PROJEYE BAĞLI KALDIK

İnşaat yapımı, temel yalıtımından tutun da, betona su verilme aşamasına, beton ve zemin kalitesine ve daha pek çok konuda titiz ve hassas bir çalışma gerektiriyor. Projeye bağlı kalınması ve zemin etütlerinin çok iyi şekilde yapılması lazım. Kiraya verdiğimiz dükkânlardan birisi de zücaciyeci olarak hizmet veriyordu. Görüntüleri Ben de gördüm. Bir tabak bile kırılmamış" dedi.

Etiketler : Kahramanmaraş Öncül Yapı A.Ş. Mehmet Akın Öncül

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