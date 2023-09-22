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22 Eylül 2023 Cuma 21:40:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 21:40:00

Karşılıklı imzalar atıldı: Yeni bir yüzyıla doğru emin adımlarla yürüyoruz

Kaynak: AA

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Mersin'de, milli imkanlarla mekatronik ve havacılık alanında çalışma yapan bir firma ile Japonya'daki bir şirket arasında işbirliği ve yatırım protokolü imzalandı. Bir otelde düzenlenen imza törenine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Japonya'daki firmanın yetkilileri katıldı. Törende konuşan Vali Pehlivan, sadece bilim ve teknolojide değil her alanda proje üreten, fikir geliştiren ve bunu hayata geçiren nesille yeni bir yüzyıla doğru emin adımlarla yürüdüklerini vurguladı.

Vali Pehlivan, törende, Türk firmasının çalışmalarını uluslararası boyuta taşıdığını söyledi.

Bu firmanın profesyonel bir anlayışla çalışma yaptığını dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle Türkiye Yüzyılına adım atmak üzereyiz. Yine Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle TEKNOFEST kuşağı diye bir kuşak oluştu. İşte bu firmanın yetkilileri TEKNOFEST kuşağının temsilcileri. Ürettikleri ve ortaya koyduklarıyla karşımızdalar. Tıpkı SİHA'larımızı, İHA'larımnızı üreten ve teknolojiyi geliştiren onlarla gurur duyduğumuz Türk mühendisler gibi bu kardeşlerimizde eser ortaya koydu."

Gençlerin çalışmalarının önemine değinen Pehlivan, "Dünüyle bugünüyle geçmişimizden güç alacağız, gözümüz de gelecekte olacak. Bunun örneğini ve mutluluğunu bugün burada yaşıyoruz. Bu başlangıçla başka güzel gelişmelere adım atmaya vesile olacaktır." diye konuştu.

İmza töreninde Türk ve Japonya firmalarının yetkilileri de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından iki firma arasında işbirliği ve yatırım protokolü imzalandı.

Programda, Türk firmasının milli imkanlarla hazırladıkları yangın söndürme, zirai ilaçlama ve görüntüleme dronları sergilendi.

Etiketler : mersin mersin-japonya japonya-türkiye
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